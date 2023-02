Costruire, distruggere e poi ricostruire con i Lego aiuta a concentrarsi sul presente e a liberare la mente (Di martedì 21 febbraio 2023) Trovare il proprio focus, concentrarsi sul qui e ora apprezzando così quello che si ha. È il principio della mindfulness e del meditare su quello che si sta facendo, senza compierlo automaticamente: negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato non solo a praticare la mindfulness ma a farlo con i Lego, le celebri costruzioni danesi per i bambini: «Ciò che calma la mente è la modalità con cui entriamo in relazione con quell’attività», commenta Carolina Traverso, psicologa ed esperta di mindfulness. I giochi di costruzione aiutano ad allontanare lo stress guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 febbraio 2023) Trovare il proprio focus,sul qui e ora apprezzando così quello che si ha. È il principio della mindfulness e del meditare su quello che si sta facendo, senza compierlo automatica: negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato non solo a praticare la mindfulness ma a farlo con i, le celebri costruzioni danesi per i bambini: «Ciò che calma laè la modalità con cui entriamo in relazione con quell’attività», commenta Carolina Traverso, psicologa ed esperta di mindfulness. I giochi di costruzioneno ad allontanare lo stress guarda le foto ...

