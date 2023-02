Costi ed emissioni: l’isteria ecologista di Bruxelles sull’auto elettrica genera più incognite che benefici (Di martedì 21 febbraio 2023) Due le domande da porsi. Prima: l’auto elettrica comporta con certezza meno emissioni di CO2 se consideriamo il suo intero ciclo di vita, dall’estrazione dei materiali critici necessari alla sua produzione e a quella delle batterie, fino alla dismissione/rottamazione/riciclo? No, se si utilizza correttamente il metodo del Life Cycle Assessment, e vi sono mille studi che lo attestano, e non si guarda banalmente solo alle emissioni allo scarico del veicolo. Seconda: nel suo utilizzo l’auto elettrica emette meno di quella termica? No, dipende da come è generata l’elettricità necessaria alla ricarica. In Germania un’auto elettrica in più aumenta e non diminuisce le emissioni, perché l’elettricità è generata in larga parte col carbone della peggior qualità. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) Due le domande da porsi. Prima: l’autocomporta con certezza menodi CO2 se consideriamo il suo intero ciclo di vita, dall’estrazione dei materiali critici necessari alla sua produzione e a quella delle batterie, fino alla dismissione/rottamazione/riciclo? No, se si utilizza correttamente il metodo del Life Cycle Assessment, e vi sono mille studi che lo attestano, e non si guarda banalmente solo alleallo scarico del veicolo. Seconda: nel suo utilizzo l’autoemette meno di quella termica? No, dipende da come èta l’elettricità necessaria alla ricarica. In Germania un’autoin più aumenta e non diminuisce le, perché l’elettricità èta in larga parte col carbone della peggior qualità. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ldv_ldv : @EsseEdo @NicolBadino @FLuccisano Si le ridurranno, non so dirtelo con delle stime ma riducendo il particolato da i… - Emmess_Srl : La certificazione ISO 50001 stabilisce i requisiti per l’attuazione di politiche energetiche che abbattano costi ed… - edpmatrix : @v2Dark La soluzione prospettata è come una chemio sul cancro,potrebbe aiutare,ma rischia di uccidere il malato.Non… - ItalianExplore2 : @ominodellaluce Servira' a recuperare in parte i 10 giorni consecutivi di poco vento e tanto gas, carbone, lignite… - LG_lucageronimi : @massimogrossi2 @AngeloBonelli1 @kudablog Qual è il costo che dobbiamo sostenere prima di arrivare a emissioni zero… -