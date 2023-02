Costanza Caracciolo toglie i vestiti e resta in intimo | inquadrature da perdere la testa | unica – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 21 febbraio 2023)illegale su Instagram: l’ex Velina ha pubblicato unagrafia in cui ha deciso dire ie dire inè la compagna di Christian Vieri: i due hanno formato una splendida famiglia e hanno messo al mondo anche due figlie. Per chi non lo sapesse, la nativa di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.