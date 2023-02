“Cose non buone per lei”. GF Vip 7, ora Nikita Pelizon trema davvero: ore molto difficili (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la puntata in diretta del GF Vip 7 è emersa una notizia preoccupante per Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Ovviamente queste ore saranno le più difficili e fino a giovedì 23 febbraio la tensione regnerà sovrana nella casa. Alfonso Signorini le ha già fatto sapere qualcosa che riguarda loro due e si preannunciano giorni infuocati, dove non mancheranno sicuramente colpi di scena e polemiche immense. Ci sono anche altri coinquilini coinvolti, ma è soprattutto sulle due vippone che c’è parecchia attenzione. Intanto, prima di parlare di cosa potrebbe succedere al GF Vip 7 nei confronti di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, c’è allarme anche per le condizioni di salute di Giaele De Donà. La ragazza appare sempre più magra e in questi mesi ha davvero perso troppi chili. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la puntata in diretta del GF Vip 7 è emersa una notizia preoccupante per Antonella Fiordelisi e. Ovviamente queste ore saranno le piùe fino a giovedì 23 febbraio la tensione regnerà sovrana nella casa. Alfonso Signorini le ha già fatto sapere qualcosa che riguarda loro due e si preannunciano giorni infuocati, dove non mancheranno sicuramente colpi di scena e polemiche immense. Ci sono anche altri coinquilini coinvolti, ma è soprattutto sulle due vippone che c’è parecchia attenzione. Intanto, prima di parlare di cosa potrebbe succedere al GF Vip 7 nei confronti di Antonella Fiordelisi e, c’è allarme anche per le condizioni di salute di Giaele De Donà. La ragazza appare sempre più magra e in questi mesi haperso troppi chili. Il ...

