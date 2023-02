Cos’è Hogwarts Legacy | uno dei giochi più venduti del momento

Leggi su zon

(Di martedì 21 febbraio 2023) Lo scorso 10 febbraio è stato rilasciato dalla Warner Bros. Entertainment “”, uno deipiù attesi degli ultimi anni. Sviluppato da Avalanche Software, il videogioco ci permette di avventurarci all’interno del magico mondo di Harry Potter ma molti anni prima del suo arrivo, esattamente nel 1800. Attualmente il gioco è disponibile per Pc e console di ultima generazione; per PS4 Xbox One bisogna aspettare, ancora di più per Nintendo Switch, precedentemente non annunciato tra i sistemi supportabili.è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Il personaggio che comandiamo è uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. La ...