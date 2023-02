“Cosa sta facendo”. GF Vip, la famiglia Tavassi contro Signorini: “Danneggia Edoardo” (Di martedì 21 febbraio 2023) La loro non è una famiglia qualsiasi, ma a tutto social e reality. Guendalina Tavassi è stata la prima a farsi strada nel temibile e criticato mondo della televisione, partecipando e diventando l’icona indimenticabile del GF 11, Edoardo Tavassi era spesso in studio a sostenerla. Poi L’isola dei famosi 2022 insieme, dove la loro mamma Emanuela Fuin si è, spesso, esposta. Le due hanno attaccato il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Sono entrambe due donne di carattere, forti e schiette. Soprattutto Guendalina Tavassi è infallibile, se si parla dello spiato appartamento di Cinecittà, che conosce a menadito. Lei ed Emanuela Fuin, ieri, anche con l’aiuto del nuovo fidanzato della ex gieffina, Federico Perna, ieri sera durante la 35esima puntata si sono scagliate contro ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 febbraio 2023) La loro non è unaqualsiasi, ma a tutto social e reality. Guendalinaè stata la prima a farsi strada nel temibile e criticato mondo della televisione, partecipando e diventando l’icona indimenticabile del GF 11,era spesso in studio a sostenerla. Poi L’isola dei famosi 2022 insieme, dove la loro mamma Emanuela Fuin si è, spesso, esposta. Le due hanno attaccato il GF Vip 7 e Alfonso. Sono entrambe due donne di carattere, forti e schiette. Soprattutto Guendalinaè infallibile, se si parla dello spiato appartamento di Cinecittà, che conosce a menadito. Lei ed Emanuela Fuin, ieri, anche con l’aiuto del nuovo fidanzato della ex gieffina, Federico Perna, ieri sera durante la 35esima puntata si sono scagliate...

