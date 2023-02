Cosa significa per l’Ucraina (e per noi) la visita di Biden a Kyjiv (Di martedì 21 febbraio 2023) La prima chiamata di sostegno, nel giorno di un anno fa che ha cambiato la sua e le nostre vite, Volodymyr Zelensky l’ha ricevuta da Joe Biden. L’ultimo presidente americano a visitare Kyjiv era stato George W. Bush nel 2008, nel 2017 Biden ci era andato, da vice di Barack Obama, nei giorni finali del mandato, prima di un’amministrazione filorussa nei ricatti come quella di Donald Trump. «L’America è tornata», è uno slogan pronunciato spesso da Biden, politico sottovaluto, in campagna elettorale come al G7: stavolta non è servito ripeterlo, è chiara a tutti la portata storica e simbolica di quel viaggio, sotto le guglie dorate della cattedrale di San Michele fatte luccicare dal sole. C’è l’assistenza finanziaria e militare, con un altro mezzo miliardo di dollari, nuovi missili anticarro. L’aver ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 febbraio 2023) La prima chiamata di sostegno, nel giorno di un anno fa che ha cambiato la sua e le nostre vite, Volodymyr Zelensky l’ha ricevuta da Joe. L’ultimo presidente americano areera stato George W. Bush nel 2008, nel 2017ci era andato, da vice di Barack Obama, nei giorni finali del mandato, prima di un’amministrazione filorussa nei ricatti come quella di Donald Trump. «L’America è tornata», è uno slogan pronunciato spesso da, politico sottovaluto, in campagna elettorale come al G7: stavolta non è servito ripeterlo, è chiara a tutti la portata storica e simbolica di quel viaggio, sotto le guglie dorate della cattedrale di San Michele fatte luccicare dal sole. C’è l’assistenza finanziaria e militare, con un altro mezzo miliardo di dollari, nuovi missili anticarro. L’aver ...

