Cosa si diceva dell’Arrivo di [Nome] alla Roma (Di martedì 21 febbraio 2023) Scontro tra titani! E’ una torrida primavera capitolina quella che accoglie il Bodø Glimt a Roma, pronti a sfidare la Conference League! Ma l’atmosfera è ben diversa da quella che Solbakken ricordava dai tempi in cui era il nemico pubblico numero uno. L’esterno norvegese, sedotto dalla Roma, si è guadagnato un posto nella lista Uefa, nonostante le voci che lo volevano lontano dal club, dove un allenatore come Mourinho non lo considerava. Ma Solbakken non ha ascoltato nessuno e ha messo a tacere le voci con un’intervista in cui parlava benissimo dello Special One. E così, dritto per la propria strada, ha conquistato la nazionale, con un sonoro 4-0 sul groppone e un gol di sinistro al Verona che ha riscattato quel feeling particolare con l’Olimpico. E ora, con il nuovo look da centravanti di razza, Solbakken è diventato il terzo ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) Scontro tra titani! E’ una torrida primavera capitolina quella che accoglie il Bodø Glimt a, pronti a sfidare la Conference League! Ma l’atmosfera è ben diversa da quella che Solbakken ricordava dai tempi in cui era il nemico pubblico numero uno. L’esterno norvegese, sedotto d, si è guadagnato un posto nella lista Uefa, nonostante le voci che lo volevano lontano dal club, dove un allenatore come Mourinho non lo considerava. Ma Solbakken non ha ascoltato nessuno e ha messo a tacere le voci con un’intervista in cui parlava benissimo dello Special One. E così, dritto per la propria strada, ha conquistato la nazionale, con un sonoro 4-0 sul groppone e un gol di sinistro al Verona che ha riscattato quel feeling particolare con l’Olimpico. E ora, con il nuovo look da centravanti di razza, Solbakken è diventato il terzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : “L’intelligence statunitense che non ha azzeccato quasi niente”, diceva Fabbri in televisione pochi giorni prima de… - iosottoshock : @LunaticaRoma dai non ha detto nulla di offensivo ma tu ti ricordi cosa gli diceva prima - Bettina8167 : @theblondes4 È la stessa cosa che dicono loro adesso nei confronti di Sara che loro hanno ripetuto una frase che di… - Claudia16019672 : RT @RoccoDoll: Ma qualcuno mi può spiegare cosa c'è di male a dire che la persona non prende mai una posizione ???che offesa sarebbe???#Ori… - RoccoDoll : Ma qualcuno mi può spiegare cosa c'è di male a dire che la persona non prende mai una posizione ???che offesa sareb… -