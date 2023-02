Cosa (non) ha detto Wang su Taiwan. E cosa dice a Mosca (Di martedì 21 febbraio 2023) C’è un passaggio da evidenziare dell’intervento di Wang Yi, del capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese, alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che nell’ultimo fine settimana è stato il palcoscenico centrale della politica internazionale. A un certo punto della loro chiacchierata, l’ospite, il presidente della Munich Security Conference Foundation Wolfgang Ischinger, chiede a Wang di rassicurare il pubblico – ossia l’intero mondo che segue a diverso titolo gli affari globali passanti per la Conferenza – che l’escalation militare cinese su Taiwan non è imminente. Ma il gerarca cinese ha glissato, scegliendo piuttosto di rassicurare quel pubblico che Taiwan fa parte del territorio della Repubblica popolare cinese e di attaccare i “separatisti” che governano l’isola. Ma la Cina non lavora per la ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) C’è un passaggio da evidenziare dell’intervento diYi, del capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese, alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che nell’ultimo fine settimana è stato il palcoscenico centrale della politica internazionale. A un certo punto della loro chiacchierata, l’ospite, il presidente della Munich Security Conference Foundation Wolfgang Ischinger, chiede adi rassicurare il pubblico – ossia l’intero mondo che segue a diverso titolo gli affari globali passanti per la Conferenza – che l’escalation militare cinese sunon è imminente. Ma il gerarca cinese ha glissato, scegliendo piuttosto di rassicurare quel pubblico chefa parte del territorio della Repubblica popolare cinese e di attaccare i “separatisti” che governano l’isola. Ma la Cina non lavora per la ...

