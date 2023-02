Cosa deve aspettarsi il Napoli dall’Eintracht Francoforte

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ilarriva alla partita di stasera contro l’Eintrachtnon solo coi favori del pronostico, ma anche come una delle migliori squadre d’Europa, sicuramente la più elettrizzante. Nei gironi ha domato Liverpool, Ajax e Rangers vincendo le prime cinque partite e mettendo in mostra un calcio, se possibile, ancora più incisivo di quello visto in Serie A. Ciò che ha impressionato è il controllo totale delle gare della squadra di Spalletti, evidenziato dal grande numero di gol segnati (ben 20) e la varietà di opzioni offensive messe in mostra: se in campionato è Osimhen il terminale di riferimento, in Champions Raspadori e Simeone hanno contribuito con ben 4 reti a testa. Dagli ottavi in poi, però, la Champions League è quasi un altro torneo e quanto di buono visto nei gironi è solo un ricordo. La sfida con l’Eintracht di Oliver Glasner da ...