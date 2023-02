Cosa bisogna fare per risolvere la grana Superbonus (Di martedì 21 febbraio 2023) Ieri Confedilizia ha portato la voce dei proprietari di casa all’incontro col Governo, a Palazzo Chigi, convocato per discutere del decreto-legge approvato giovedì dal Consiglio dei ministri sul sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura collegato agli incentivi per interventi edilizi (come il Superbonus). Ai rappresentanti dell’Esecutivo – i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, il viceministro Leo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, oltre al direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini – abbiamo chiesto di affrontare e risolvere anzitutto la questione dei crediti incagliati, giunti alla considerevole cifra di 19 miliardi di euro, che sta creando enormi problemi ai proprietari e ai condominii. Abbiamo ribadito che occorre fare ogni sforzo per individuare misure che siano in grado di sbloccare ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 febbraio 2023) Ieri Confedilizia ha portato la voce dei proprietari di casa all’incontro col Governo, a Palazzo Chigi, convocato per discutere del decreto-legge approvato giovedì dal Consiglio dei ministri sul sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura collegato agli incentivi per interventi edilizi (come il). Ai rappresentanti dell’Esecutivo – i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, il viceministro Leo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, oltre al direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini – abbiamo chiesto di affrontare eanzitutto la questione dei crediti incagliati, giunti alla considerevole cifra di 19 miliardi di euro, che sta creando enormi problemi ai proprietari e ai condominii. Abbiamo ribadito che occorreogni sforzo per individuare misure che siano in grado di sbloccare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : @Mariosmile74 @JFCSvizzera @Avv_Bianco_Nero @juventusfc Tanta gente ama parlare per mostrasi bisogna parlare con i… - ZZiliani : #CALVARESE SPIEGA CHE NON SI DOVEVA MOSTRARE ALL’ARBITRO LA SECONDA TELECAMERA CHE EVIDENZIAVA IL FALLO. “MI SONO T… - gianlux64 : @analiticamente1 @Naty73020047 Non bisogna mai stancarsi di ripeterlo, anche se c'è chi pensa di fare chissà che co… - betcity_127 : Questa cosa che ora vinted ti fa vedere il totale dei guadagni dell'anno precedente mi fa volare..... 2021 e 2022..… - GiuliSorella : RT @Frappa_nokoe: @Sandy___8 Per essere trattata allo stesso modo bisogna anche comportarsi in un certo modo. Poi sta cosa che rimarca semp… -