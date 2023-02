(Di martedì 21 febbraio 2023) Ilinè stato radicalmente trasformato dalla guerra d’aggressione scatenata dalla Russia il 24 febbraio 2022. Volodymyr Zelensky, divenuto icona della resistenza di Kiev, ha beneficiato dell’effetto rally’ around the flag della popolazione e delle istituzioni. E ha radicalmente modificato il suo approccio al. Prima del conflitto Zelensky e il suo partito, InsideOver.

Leggi anche 'Repulisti' in Ucraina, dimissioni al vertice del governo Zelensky per accuse di: via 4 viceministri e il numero due del suo staff Ledi Zelensky, Ucraina come Corea del ...In conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, ha parlato della lotta allacondotta dal Paese, dopo le '' inflitte a numerosi funzionari del servizio di sicurezza....

Corruzione, purghe e dimissioni: le lotte per il potere in Ucraina InsideOver

Ucraina, la purga tempestiva di Zelensky per lo scandalo corruzione è stata spettacolare Il Fatto Quotidiano

Ucraina, dopo le accuse di corruzione la "purga" di Zelensky Agenzia askanews

Corruzione in Ucraina, la purga di Zelensky: via pezzi grossi del governo Corriere della Sera

Le purghe di Zelensky: silurati viceministri e funzionari sospettati di corruzione La Stampa

Un nuovo giro di vite nell'amministrazione ucraina per lo scandalo corruzione: via viceministri, governatori locali e altri funzionari. Il caso di Oleksij Arestovyc, consigliere del capo dell’Ufficio ...Mazzette legate a generatori e forniture di cibo – Saltano, fra gli altri, quattro vice ministri – E il presidente firma un decreto urgente affinché nessun funzionario pubblico lasci il Paese ...