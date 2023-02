Corriere dello Sport – “Dissi a Giuntoli di prendere quel giocatore e l’ha fatto” (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 11:47:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Retroscena di mercato svelato da Jorginho. L’ex regista del Napoli, oggi all’Arsenal, aveva consigliato a Giuntoli di prendere un calciatore che oggi sta facendo la storia del club azzurro: “Osimhen? Ci ho giocato contro. Giuntoli mi ha chiamato prima prenderlo e mi ha chiesto di lui. Gli ho risposto: ‘Prendilo subito. Aveva fatto girare la testa ai nostri difensori, è un giovane che promette tantissimo. Mi sta impressionando anche Kvaratskhelia per quello che sta facendo”. Jorginho si racconta: l’amarezza per lo scudetto mancato Jorginho ha anche commentato le prestazioni di Lobotka, suo erede a Napoli: “Sta ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 11:47:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Retroscena di mercato svelato da Jorginho. L’ex regista del Napoli, oggi all’Arsenal, aveva consigliato adiun calciatore che oggi sta facendo la storia del club azzurro: “Osimhen? Ci ho giocato contro.mi ha chiamato prima prenderlo e mi ha chiesto di lui. Gli ho risposto: ‘Prendilo subito. Avevagirare la testa ai nostri difensori, è un giovane che promette tantissimo. Mi sta impressionando anche Kvaratskhelia perlo che sta facendo”. Jorginho si racconta: l’amarezza per lo scudetto mancato Jorginho ha anche commentato le prestazioni di Lobotka, suo erede a Napoli: “Sta ...

