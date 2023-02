Coppa di Lega inglese a rischio cancellazione a causa della nuova Champions (Di martedì 21 febbraio 2023) Il nuovo format delle competizioni europee, che entrerà in vigore dalla stagione 2024/25 con la Champions, Europa League e Conference League che vedrà crescere il numero delle partecipanti da 32 a 36, potrebbe avere già un primo effetto collaterale: rimodulare l’attuale Carabao Cup, la seconda Coppa nazionale inglese, che sarebbe a rischio con l’attuale formula. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) Il nuovo format delle competizioni europee, che entrerà in vigore dalla stagione 2024/25 con la, Europa League e Conference League che vedrà crescere il numero delle partecipanti da 32 a 36, potrebbe avere già un primo effetto collaterale: rimodulare l’attuale Carabao Cup, la secondanazionale, che sarebbe acon l’attuale formula. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

