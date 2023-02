Copa del Rey 2022/2023: le fasi finali della competizione in onda su Telelombardia (Di martedì 21 febbraio 2023) Telelombardia trasmetterà le fasi finali della Coppa del Re 2022/2023. Si parte la prossima settimana con le gare d’andata delle semifinali, in cui l’Osasuna sfiderà l’Athletic Bilbao ma soprattutto andrà in scena il primo ‘Clasico’ tra Real Madrid e Barcellona nella cornice del Santiago Bernabeu. Il 4-5 aprile saranno le serate dedicate alle due gare di ritorno, mentre l’atto conclusivo della manifestazione è in programma per il 6 maggio. Ho il piacere di comunicarvi che @Telelombardia e tv collegate hanno acquisito in esclusiva i diritti della fase finale di Coppa del Re. Cinque sfide formidabili (Real-Barca andata e ritorno) da vedere in diretta a partire da mercoledì prossimo. pic.twitter.com/3nmVrKXoYv — Fabio ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023)trasmetterà leCoppa del Re. Si parte la prossima settimana con le gare d’andata delle semi, in cui l’Osasuna sfiderà l’Athletic Bilbao ma soprattutto andrà in scena il primo ‘Clasico’ tra Real Madrid e Barcellona nella cornice del Santiago Bernabeu. Il 4-5 aprile saranno le serate dedicate alle due gare di ritorno, mentre l’atto conclusivomanifestazione è in programma per il 6 maggio. Ho il piacere di comunicarvi che @e tv collegate hanno acquisito in esclusiva i dirittifase finale di Coppa del Re. Cinque sfide formidabili (Real-Barca andata e ritorno) da vedere in diretta a partire da mercoledì prossimo. pic.twitter.com/3nmVrKXoYv — Fabio ...

