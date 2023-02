Convento di clausura "troppo social", le suore contestano il Vaticano (Di martedì 21 febbraio 2023) commenta Un Convento di clausura 'troppo social' , che grazie ai moderni mezzi di comunicazione promuove i suoi mercatini con i prodotti del lavoro delle suore benedettine e l'ospitalità ai pellegrini ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 febbraio 2023) commenta Undi' , che grazie ai moderni mezzi di comunicazione promuove i suoi mercatini con i prodotti del lavoro dellebenedettine e l'ospitalità ai pellegrini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Convento di clausura 'troppo social', le suore contestano il Vaticano #convento #suore #clausura #21febbraio - CrestaLaila : Suore del convento di clausura di Pienza troppo social: commissariamento dalla Santa Sede, esplode la protesta… - SIENANEWS : Le suore di clausura andavano in pulmino a fare la spesa al supermercato, ospitavano visitatori nel loro convento e… - leggoit : #Siena Suore del convento di clausura troppo social, arriva il commissariamento e scoppia la bufera - giaffa86 : @spighissimo Non cambia così tanto tra un convento e un isola deserta. In entrambi i casi è clausura -