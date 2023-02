Controlli Nas a medici di famiglia e pediatri, 14% degli studi irregolari (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri dei Nas hanno effettuato una intensa attività di controllo, su tutto il territorio nazionale, presso gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all'Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell'ambulatorio. Sono stati ispezionati 1.838 studi, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative.Le non conformità più frequenti, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igienico/strutturali degli ambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all'uso medico, ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri dei Nas hanno effettuato una intensa attività di controllo, su tutto il territorio nazionale, presso glidina generale e deidi libera scelta, al fine di accertare la presenza del medico nelloo nei giorni e negli orari comunicati all'Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell'ambulatorio. Sono stati ispezionati 1.838, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 tratà penali ed amministrative.Le non conformità più frequenti, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igienico/strutturaliambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all'uso medico, ...

