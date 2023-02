Controlli dei Nas negli studi medici: il 14% degli ambulatori non a norma (Di martedì 21 febbraio 2023) Maxi blitz dei Nas che hanno effettuato quasi 2mila Controlli in altrettanti studi medici sparsi sull’intero territorio nazionali. Complessivamente, 251 di essi (ossia il 14% del campione) hanno riportato delle irregolarità rispetto agli standard qualitativi: accertate 308 infrazioni di carattere penale e amministrativo. Le operazioni, come si legge nella nota pubblicata sul portale, erano finalizzate ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Maxi blitz dei Nas che hanno effettuato quasi 2milain altrettantisparsi sull’intero territorio nazionali. Complessivamente, 251 di essi (ossia il 14% del campione) hanno riportato delle irregolarità rispetto agli standard qualitativi: accertate 308 infrazioni di carattere penale e amministrativo. Le operazioni, come si legge nella nota pubblicata sul portale, erano finalizzate ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : L'arresto dei costruttori a cui si assiste in queste ore in #Turchia è pura propaganda per consegnare all'opinione… - amnestyitalia : #BuoneNotizie Ieri la Corte d’appello dei Paesi Bassi ha stabilito che la polizia di frontiera selezionava le perso… - TgrRaiMolise : Tutela della #Salute Controlli dei @_Carabinieri_ del #Nas negli studi medici. Ispezioni anche in #Molise: tre irr… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Pnrr, al via i controlli della Corte dei Conti sui progetti presentati #pnrr #cortedeiconti #21febbraio - infoitsalute : Controlli dei Nas a medici di famiglia e pediatri, denunce nel Catanese -