Controlli a tappeto della Corte Conti: al centro c'è il Pnrr (Di martedì 21 febbraio 2023) Al via Controlli a tappeto da parte della Corte dei Conti sugli interventi legati al Pnrr: saranno oltre 120 quelli esaminati dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 febbraio 2023) Al viada partedeisugli interventi legati al: saranno oltre 120 quelli esaminati dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nas in tutta Italia, 1.838 ispezioni: 308 tra irregolarità penali ed ammini… - Betty82160064 : @Mov5Stelle @Mov5Stelle il governo ha fermato questo super bonus perché stanno facendo dei controlli a tappeto, chi… - giuli_ortalda : RT @AlviseFornasie1: @CanapaMundi è un occasione per promuovere e sviluppare un settore nuovo e verde #cannabisindustry non per fare contro… - infoitinterno : Controlli a tappeto a Canapa Mundi: un clima che non fa bene a nessuno. Ma i danni sono 'limitati' - c_mennini : @dragonflynfa @QuinziUgo Stai attento perché l’ufficio delle Entrate farà dei controlli a tappeto sulle irregolarità. -