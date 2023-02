“Contro il regolamento!”, Onestini attacca Nikita dopo la diretta del GF Vip: “E’ una cosa che coprono” (Di martedì 21 febbraio 2023) dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Luca Onestini si è rifugiato nel cortiletto con i suoi amici Spartani per commentare la puntata e sparlare di Nikita Pelizon tirando in ballo i suoi problemi con la memoria. Onestini sparla di Nikita dopo la diretta: “Contro il regolamento!” “Vi è sfuggita un’altra cosa… Martina ha detto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 febbraio 2023)ladel Grande Fratello Vip, Lucasi è rifugiato nel cortiletto con i suoi amici Spartani per commentare la puntata e sparlare diPelizon tirando in ballo i suoi problemi con la memoria.sparla dila: “il” “Vi è sfuggita un’altra… Martina ha detto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolinariRik : Contro il nuovo regolamento europeo sull’obbligo di motori elettrici la Lega continuerà la sua battaglia. - Adrygiuly : @Martyfrongillo @blogtivvu Contro il regolamento fatta alla luce del sole e vedere in prima serata.....fosse stato… - Alessan24682493 : @blogtivvu Deve rispondere il gf se è vero o no dei problemi di Nikita. Se andasse contro il regolamento non la las… - VNentola : @samirsynthesis Sincero per me deve aver fatto anche altro che andava contro il regolamento dell'AIA - marzifrassoni : @alessiaamanim Peccato che voi siete i primi ada andare contro un regolamento dove si deve parlare in italiano -