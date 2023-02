Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, nuova iniziativa contro il 41-bis e a sostegno di Alfredo Cospito. I manifestanti si sono ritrovati in piazza… - sulsitodisimone : Contro il 41 bis, Cospito farà a meno anche del potassio - Gabriele885 : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #qrepubblica+++ Clippino 1 bis (grazie @il_latinista) Contro l’ecofollia Ue sulle auto. Suicidio euro… - FcaPitti : RT @Alessan19274511: Chiediamo dimissioni @serracchiani e @AndreaOrlandosp ignobile andare a trovare delinquenti al 41 bis, condannate le m… - ElisabettaFerr2 : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #qrepubblica+++ Clippino 1 bis (grazie @il_latinista) Contro l’ecofollia Ue sulle auto. Suicidio euro… -

È 'fisicamente lucido' e 'molto convinto', viene riferito all'AGI, a proseguire nella battagliail 41la cui revoca nei suoi confronti verrà discussa davanti agli 'ermellini' tra pochi ...Il messaggio è diretto al Governo: "Chiediamo di agire per prevenire ulteriori guerreil ... del tutto insufficienti, come quelle previste dall'articolo 727del Codice Penale che fino ...

Contro il 41 bis, Cospito farà a meno anche del potassio AGI - Agenzia Italia

«Cancellare le scritte anarchiche contro il 41 bis comparse alla Baia del Re» IlPiacenza

Sinner, niente titolo-bis: contro Medvedev non basta un'ora da ... Tiscali

Trieste Under 15, "bis" contro lo Jadran MegaBasket

San Severo, bis nel derby contro Nardò Basketinside

L'anarchico attende la decisione della Corte di Cassazione sulla revoca del "carcere duro" e riprenderà lo sciopero della fame, sospeso per il ricovero in ospedale ...“Cancellare le scritte anarchiche contro il regime carcerario ex 41 bis comparse alla Baia del Re”,questa la richiesta di Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Piacenza.