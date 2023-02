Contratto, anche la Ricerca attende il rinnovo. FGU-ANPRI a Meloni: “Subito fondi per Enti non vigilati da Mur, no a discriminazioni” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Di questo passo la trattativa per il rinnovo del Contratto del comparto istruzione e Ricerca non può proseguire in maniera corretta. Il Mur ha stanziato le giuste risorse nella legge di Bilancio 2022 per valorizzare il personale degli 11 Enti pubblici di Ricerca (Epr) vigilati, ma un impegno simile non è stato ancora assunto dagli altri ministeri, per cui si è creata una grave disparità a scapito degli Enti da essi vigilati”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) “Di questo passo la trattativa per ildeldel comparto istruzione enon può proseguire in maniera corretta. Il Mur ha stanziato le giuste risorse nella legge di Bilancio 2022 per valorizzare il personale degli 11pubblici di(Epr), ma un impegno simile non è stato ancora assunto dagli altri ministeri, per cui si è creata una grave disparità a scapito deglida essi”. L'articolo .

