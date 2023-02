(Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Il 21 dicembre l'allora presidente di Publiacqua Filippo Vannoni si presenta nel mio ufficio per comunicarmi che, sotto pressione di pm e carabinieri, e non sapendo cosa dire, ha fatto il miosostenendo che avrebbe saputo anche da me di indagini che già conosceva. Ero arrabbiato e chiesi il motivo. Miche era sotto pressione, che gli fumavano in faccia e per questo aveva indicato anche me tra le persone che gli avevano rivelato l'inchiesta". Lo ha detto l'ex ministro e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca, sentito a Roma nel processo Consip che lo vede imputato insieme tra gli altri con Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva, l'imprenditore Alfredo Romeo, l'ex parlamentare Italo Bocchino, il manager Carlo Russo e l'ex generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Consip: Lotti, ‘Vannoni mi disse di aver subito pressioni per fare mio nome’** - -

... che oggichiama indistintamente "tipi di RdO" (RdO " Richiesta di Offerta). Alla già nota ...per gare aggiudicate con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo o articolate in più. ...Per effetto di tutto questo, alla garaper l'energia elettrica i maggiori operatori del settore (evidentemente dalle spalle più larghe) hanno fatto la parte del leone aggiudicandosi 14...

**Consip: Lotti, 'Vannoni mi disse di aver subito pressioni per fare ... Gazzetta di Reggio

Consip, la classifica costruttori per la gara dei bus elettrici autobusweb

E-procurement, come funziona il sistema Consip: la guida passo per ... Agenda Digitale

Gara Geip, Consip aggiudica i Lotti 26 e 27 in via definitiva Staffetta Quotidiana

Consip: attivati nuovi bandi di gara per la sanità digitale, valgono ... Sanità24

Il sistema di e-procurement di Consip nel corso del 2022 ha subito un restyling completo, con cambiamenti nell'architettura applicativa: risultano processi più semplici, anche se non mancano alcuni as ...Per effetto di tutto questo, alla gara Consip per l’energia elettrica i maggiori operatori del settore (evidentemente dalle spalle più larghe) hanno fatto la parte del leone aggiudicandosi 14 lotti su ...