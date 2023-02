Congedo mestruale | arriva la proposta di legge dei Verdi Sinistra Italiana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Spagna, approvati 'legge trans', riforma dell'aborto libero e congedo mestruale [di Benedetta Perilli] - News24_it : Congedo mestruale anche in Italia? Cosa succede negli altri Paesi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Due giorni di congedo dal lavoro, o di assenza da scuola, per le donne che hanno un ciclo mestruale particolarmente doloroso.… - vivereitalia : Congedo mestruale anche in Italia? Cosa succede negli altri Paesi - violagiannoli : Congedo mestruale a scuola e al lavoro. La proposta di legge di @Sinistrait_ @europaverde_it -

Unscolastico per consentire alle studentesse che soffrono di dismenorrea di rimanere a casa fino a due giorni al mese. Unlavorativo, sempre di due giorni, per le ...Il progetto presentato da Alleanza Verdi - Sinistra per lavoratrici e studentesse che hanno un ciclo particolarmente ...

Arriva il congedo mestruale: la proposta di legge dei Verdi Sinistra Italiana la Repubblica

Avs presenta proposta di legge sul congedo mestruale - Politica Agenzia ANSA

Congedo mestruale, il Pio Albertelli è la prima scuola nel Lazio ad approvarlo Repubblica Roma

Congedo mestruale in Italia, arriva il ddl: due giorni senza scuola e lavoro per chi ha forti dolori Fanpage

Congedo mestruale anche in Italia Cosa succede negli altri Paesi Adnkronos

firme di tutto il Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra per aprire il dibattito sul congedo mestruale e sulla distribuzione gratuita dei contraccettivi ormonali. Lo facciamo non in un momento come gli a ...Due giorni di congedo mestruale per studentesse e lavoratrici che soffrono di dismenorrea, ossia hanno un ciclo particolarmente doloroso.