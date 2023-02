Congedo mestruale anche in Italia? Cosa succede negli altri Paesi (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una proposta di legge d’iniziativa dei deputati Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti per l’istituzione del ‘Congedo mestruale’ che permetta alle donne di assentarsi dalla scuola e dal lavoro e rimanere a casa nei giorni di picco del ciclo. La proposta di legge si compone di 3 articoli. L’articolo 1 prevede l’istituzione del Congedo mestruale scolastico: fino a due giorni al mese di assenze giustificate per le studentesse che soffrono di dismennorea, in deroga al vincolo di frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale previsto dalla legge nazionale, assenze che non incideranno sul monte ore massimo consentite. Per usufruire del Congedo le studentesse dovranno presentare un certificato medico all’inizio dell’anno scolastico ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una proposta di legge d’iniziativa dei deputati Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti per l’istituzione del ‘’ che permetta alle donne di assentarsi dalla scuola e dal lavoro e rimanere a casa nei giorni di picco del ciclo. La proposta di legge si compone di 3 articoli. L’articolo 1 prevede l’istituzione delscolastico: fino a due giorni al mese di assenze giustificate per le studentesse che soffrono di dismennorea, in deroga al vincolo di frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale previsto dalla legge nazionale, assenze che non incideranno sul monte ore massimo consentite. Per usufruire delle studentesse dovranno presentare un certificato medico all’inizio dell’anno scolastico ...

