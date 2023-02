Conferme sulla moglie di Alessandro Meluzzi morta: nessuna bufala oggi (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci sono Conferme, purtroppo, in merito alla notizia riguardante la moglie di Alessandro Meluzzi morta, stando a quanto abbiamo avuto modo di recuperare oggi. Per chi non lo ha ancora messo a fuoco, si tratta di uno psichiatra che negli anni è diventato un vero e proprio personaggio televisivo, spesso e volentieri al centro di discussioni per le sue posizioni contro i vaccini. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato in passato con altri approfondimenti sul nostro magazine. Tra smentite ed approfondimenti vari, oggi dispiace dover parlare di lui in un contesto decisamente differente, con relative condoglianze alla famiglia. Zero bufale sulla moglie di Alessandro Meluzzi morta: ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci sono, purtroppo, in merito alla notizia riguardante ladi, stando a quanto abbiamo avuto modo di recuperare. Per chi non lo ha ancora messo a fuoco, si tratta di uno psichiatra che negli anni è diventato un vero e proprio personaggio televisivo, spesso e volentieri al centro di discussioni per le sue posizioni contro i vaccini. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato in passato con altri approfondimenti sul nostro magazine. Tra smentite ed approfondimenti vari,dispiace dover parlare di lui in un contesto decisamente differente, con relative condoglianze alla famiglia. Zero bufaledi: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Comicsverse101 : @Angela_Twerkel Perchè vogliono un giudizio critico sulla cinematografia pornara. Il mondo ha bisogno di conferme - calciomercatoit : ?? TV PLAY | #Juventus, conferme in diretta da #Bonsignore sulla candidatura di #Massara come ds ?? #CMITmercato - Meteolodi : RT @FransNucera: 1/ Conferme per un cambio di scenario entro la fine del mese con un robusto anticiclone sulla Scandinavia, di contro il Me… - ailinon80 : RT @dariodangelo91: ?????? 1/n Strade chiuse al traffico in quel di #Kyiv. Poco fa avvistata la presenza di un lungo corteo di vetture blindat… - emanuelegiusep3 : RT @dariodangelo91: ?????? 1/n Strade chiuse al traffico in quel di #Kyiv. Poco fa avvistata la presenza di un lungo corteo di vetture blindat… -