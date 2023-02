Conference League, designati gli arbitri dei match di Lazio e Fiorentina (Di martedì 21 febbraio 2023) La UEFA ha designato i direttori di gara per le sfide di Lazio e Fiorentina del prossimo giovedì di Conference League La UEFA ha designato i direttori di gara per le sfide di Lazio e Fiorentina del prossimo giovedì di Europa Conference League. Lazio-Cluj sarà arbitrata da Zwayer, con assistenti Achmüller e Lupp. Quarto uomo Jablonski e al Var ci sarà Osmers. Fiorentina-Braga, invece, verrà arbitrata dal francese Bastien. Saranno Zakrani e Berthomieu gli assistenti in campo. Millot al Var. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) La UEFA ha designato i direttori di gara per le sfide didel prossimo giovedì diLa UEFA ha designato i direttori di gara per le sfide didel prossimo giovedì di Europa-Cluj sarà arbitrata da Zwayer, con assistenti Achmüller e Lupp. Quarto uomo Jablonski e al Var ci sarà Osmers.-Braga, invece, verrà arbitrata dal francese Bastien. Saranno Zakrani e Berthomieu gli assistenti in campo. Millot al Var. L'articolo proviene da Calcio News 24.

