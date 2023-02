Condannata la pm che subì molestie sessuali. Il Csm: “Si è fatta giustizia privata” (Di martedì 21 febbraio 2023) Alessia Sinatra aveva definito “porco” l’ex procuratore di Firenze, Creazzo, nella chat con Palamara per ostacolarne la nomina a Roma Leggi su lastampa (Di martedì 21 febbraio 2023) Alessia Sinatra aveva definito “porco” l’ex procuratore di Firenze, Creazzo, nella chat con Palamara per ostacolarne la nomina a Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : Il signor presidente Giorgia dovrebbe capire che un’aggressione squadrista da parte di gruppi vicini al suo partito… - mirkonicolino : (Calcio e Finanza) #Tebas: 'Quale dei due casi è più grave tra #Juventus e Barcellona? Per adesso direi il primo pe… - rulajebreal : Paragonate il linciaggio mediatico a cui è stato sottoposto Soumahoro che peraltro non è nemmeno indagato… vs Monta… - Maximomog : RT @GioLario: #Giorgetti quello che ha la moglie condannata per truffa, eh..proprio lui, dichiara che c’è un buco nel bilancio. Quindi quel… - hicsunt_leones_ : RT @DanyT76: Praticamente #torsello dice che la giustizia sportiva per sentenziare in fretta giudica a simpatia e non sulla base di prove a… -