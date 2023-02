Concerti di Guè Pequeno nel 2023 | tutte le date e i biglietti in prevendita

(Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo Madreperla e la data evento all’Ippodromo Snai di Milano, idi Guènelripartono per incendiare l’estate. Il rapper milanese ha appena annunciato ledel tour promozionale del nuovo disco.di GuènelDi seguiti il calendario completo deidi Guènelsui palchi dei più importanti festival dello stivale. Ecco le: 09 luglioNichelino (Torino) – Sonic Park Stupinigi14 luglioL’Aquila – Pinewood Festival15 luglioFerrara – Summer Vibez16 luglioRoma – Roma Summer Fest22 luglioRimini – Mamacita Festival30 luglio ...

