Concerti dei Verdena nel 2023: tutte le date del tour estivo di Volevo Magia e i biglietti in prevendita (Di martedì 21 febbraio 2023) Ripartono i Concerti dei Verdena nel 2023. La band di Albino è tornata sulla scena con il nuovo album Volevo Magia, e dopo la tornata invernale degli show dal vivo Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli sono pronti a ritornare sul palco. L'annuncio arriva dagli stessi Verdena che oggi, martedì 21 febbraio, hanno anche lanciato il video ufficiale di Crystal Ball. Concerti dei Verdena nel 2023: tutte le date Mentre si attende la data di Roma al Palazzo dello Sport del 31 marzo, ecco le prime date dei Concerti dei Verdena nel 2023 per la stagione estiva: 26/28 maggio (data esatta TBA) – MILANO – Mi Ami22 giugno –

