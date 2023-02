Conceicao: «Inter con Lukaku? No preferenze! Due infortunati recuperano» (Di martedì 21 febbraio 2023) Conceicao ha seguito Grujic (vedi articolo) e tenuto la conferenza stampa di vigilia di Inter-Porto. L’allenatore del club portoghese, in nerazzurro dal 2001 al 2003, conferma come farà di tutto per avere a disposizione Galeno e Otavio seppur infortunati. CONFERENZA Conceicao – Questa la conferenza stampa di Sergio Conceicao alla vigilia di Inter-Porto. Che partita si aspetta? Ritrova Inzaghi suo ex compagno. La sfida non è tra Inzaghi e Conceicao ma tra Inter e Porto, due squadre piene di storia. Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati assieme a Roma e vinto titoli importanti con la Lazio. Adesso siamo avversari, facciamo un altro lavoro più impegnativo ma ugualmente appassionante. Sarà una partita complicata, conosco il modulo di Inzaghi e ha ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023)ha seguito Grujic (vedi articolo) e tenuto la conferenza stampa di vigilia di-Porto. L’allenatore del club portoghese, in nerazzurro dal 2001 al 2003, conferma come farà di tutto per avere a disposizione Galeno e Otavio seppur. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Sergioalla vigilia di-Porto. Che partita si aspetta? Ritrova Inzaghi suo ex compagno. La sfida non è tra Inzaghi ema trae Porto, due squadre piene di storia. Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati assieme a Roma e vinto titoli importanti con la Lazio. Adesso siamo avversari, facciamo un altro lavoro più impegnativo ma ugualmente appassionante. Sarà una partita complicata, conosco il modulo di Inzaghi e ha ...

