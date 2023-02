Con lui il Pd perdeva Così Zingaretti scarica Bonaccini

(Di martedì 21 febbraio 2023) Lo scontro tra i candidati alla segreteria dem coinvolge anche tutti gli altri esponenti del Partito democratico.contro Schlein, il duello si consuma anche nelle retrovie del partito. A entrare a gamba tesa è Nicolache, in un'intervista al Riformista,accusandolo di essere parte integrante della vecchia classe dirigente. «L'intera classe politica che con Renzi (che è l'unico ad essersi assunto le sue responsabilità) è stata responsabile delle peggiori sconfitte, a cominciare dalle amministrative del 2017 e la disfatta delle elezioni politiche del 2018, non sta certo con Schlein ma conche, per altro, di quel gruppo dirigente era protagonista come lo stesso Orfini che addirittura era presidente del Partito».Nicola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che sia “necessario rispettare le sentenze e l’indipendenza dei giudici” lo sanno tutti: forse @andreaabodi dopo il… - AliprandiJacopo : Il discorso di #Mourinho a fine partita con tutta la squadra intorno a lui. L’importanza della vittoria di questa p… - LaVeritaWeb : L’ex leader della sinistra vedeva con favore lo stabilimento di supercar in Emilia. Il progetto, però, è finito sot… - LaicSempre : @sorrisinii Ma ha parlato anche Tava con lui mentre gli altri erano in superled????? Ragazzi calmatevi perché senza… - Maria72564361 : @iamstrongx7 La verità è esattamente l’opposto di quello che hai scritto. Lei torna sempre da lui, nonostante la me… -

ha guadagnato 70.000 euro a serata ed ha ottenuto la possibilità di condurre Sanremo anche nel ... Di conseguenza, possiamo rispondere solo in parte alla domanda, dicendo chela sola ...La sua ultima volta al Festival era stata nel 2021Fedez'Chiamami per nome'. Che pensa di quello che ha scatenato il rapper in questi giorni 'Penso che è Fedez.è così. Fedez era ...

Roma, Mourinho alza il muro: la squadra è con lui ma l'addio non è tabù ilmessaggero.it

Chiara Carta si era riavvicinata al padre: “Avrebbe scelto di vivere con lui” Cagliaripad.it

All’Olimpico il ricordo di Mihajlovic. Scarchilli: “Un onore giocare con lui” ForzaRoma.info

Mandragora, che ritmo. Con lui titolare una media alta Viola News

Juve, Calvo: 'Vogliamo una risposta sul campo. Allegri Parliamo con lui ogni giorno, non è nervoso' Calciomercato.com

L’uomo arrestato in relazione all’omicidio del vescovo ausiliare di Los Angeles, David ‘Connell, è Carlos Medina, il marito ...Con il successo contro lo Spezia, il tecnico bianconero ha perfezionato la sua percentuale di vittorie in Serie A dal 2000 in poi: ecco la speciale classifica ...