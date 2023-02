“Con lui fuori da Nato e ricattabili da Putin” La bomba che inchioda Conte

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Vladimirsulla missione dei russi in Italia nel primo periodo del Covid non sono passate inosservate. A chiedere spiegazioni è Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe, che con un post su Facebook tira in ballo Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio durante la prima fase pandemica: "Non è un caso che oggirinfacci la missione della Russia in Italia durante la pandemia, che fu presentata come di aiuto ma che celava ben altri interessi.dovrebbe dare una spiegazione, il suo governo ha messo l'Italia nelle condizioni di essere ricattabile da parte di un dittatore?”. “I nostri valori democratici - ha proseguito Gozi - non sono negoziabili e neppure possono essere svenduti in cambio della solidarietà da parte di chicchessia. Se...