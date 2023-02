Comunali a Udine, candidato sindaco lancia gioco da tavolo in cui l’obiettivo è riqualificare la città: “Serve conoscere per partecipare” (Di martedì 21 febbraio 2023) Per la prima volta in Italia, una campagna elettorale si fa (anche) attraverso un gioco da tavolo. L’idea è venuta a Ivano Marchiol, candidato sindaco di Udine, dove le elezioni si terranno i prossimi 2 e 3 aprile. Fermi tutti, è un gioco, sì, ma la faccenda è tremendamente seria. Partiamo dall’inizio. Marchiol, classe 1982, lavora da diversi anni alla direzione centrale Cultura e sport presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e da quando ha 24 anni utilizza la carrozzina a seguito di un incidente stradale molto grave. Il dettaglio non è irrilevante, perché permette di capire il suo interesse verso una mobilità – più – sostenibile. E così, all’indomani dell’elezione a sindaco del candidato leghista Pietro Fontanini, a maggio 2018, Marchiol ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Per la prima volta in Italia, una campagna elettorale si fa (anche) attraverso unda. L’idea è venuta a Ivano Marchiol,di, dove le elezioni si terranno i prossimi 2 e 3 aprile. Fermi tutti, è un, sì, ma la faccenda è tremendamente seria. Partiamo dall’inizio. Marchiol, classe 1982, lavora da diversi anni alla direzione centrale Cultura e sport presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e da quando ha 24 anni utilizza la carrozzina a seguito di un incidente stradale molto grave. Il dettaglio non è irrilevante, perché permette di capire il suo interesse verso una mobilità – più – sostenibile. E così, all’indomani dell’elezione adelleghista Pietro Fontanini, a maggio 2018, Marchiol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Comunali a Udine, candidato sindaco lancia gioco da tavolo in cui l’obiettivo è riqualificare la città: “Serve cono… - marckuck : Elezioni Comunali di Udine e Regionali del Fvg... si stanno estraendo programmi e candidature. #Fvg #Udine… - Ansa_Fvg : Comunali: Udine, tour in città del candidato sindaco De Toni. Coalizione alternativa a cd, 'dialogo e ascolto probl… - Gazzettino : Comunali a Udine, 34 candidati per la lista 'Fontanini sindaco': «Non fermare il cambiamento» - FGuardiella : Comunali:Udine, Fontanini presenta la sua lista civica -