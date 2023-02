Commisso: “In Serie A abbiamo bisogno di aiuto tutti, non solo la Fiorentina” (Di martedì 21 febbraio 2023) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni sui ricavi della Serie A e sul nuovo centro sportivo Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 febbraio 2023) Rocco, presidente della, ha rilasciato delle dichiarazioni sui ricavi dellaA e sul nuovo centro sportivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano897 : RT @rinascente90: #commisso :' in Serie A ricavi diversi rispetto ad altri campionato. i club hanno bisogno d'aiuto. ' Devi vedere senza l… - MARCOPACI13 : RT @rinascente90: #commisso :' in Serie A ricavi diversi rispetto ad altri campionato. i club hanno bisogno d'aiuto. ' Devi vedere senza l… - robertorodi76 : RT @rinascente90: #commisso :' in Serie A ricavi diversi rispetto ad altri campionato. i club hanno bisogno d'aiuto. ' Devi vedere senza l… - DanyGilli : RT @rinascente90: #commisso :' in Serie A ricavi diversi rispetto ad altri campionato. i club hanno bisogno d'aiuto. ' Devi vedere senza l… - PianetaMilan : #Commisso: 'In @SerieA abbiamo bisogno di aiuto tutti, non solo la @acffiorentina' - #Calcio #SerieA #SerieATIM… -