Come vedere tutte (ma proprio tutte) le partite di Champions League (Di martedì 21 febbraio 2023) Gli ottavi di Champions League 2022/2023 entrano nel vivo, dopo l'esordio della scorsa settimana che ha visto il Milan aggiudicarsi un'importante vittoria in casa contro il Tottenham, grazie all'1-0 siglato da Brahim Diaz al settimo minuto dal fischio di inizio. Questa settimana a farci saltare sulle poltrone - dello stadio per chi avrà la possibilità di seguire i match dal vivo, di casa per tutti gli altri - saranno invece Napoli e Inter: la formazione partneopea, protagonista di una vera e propria stagione d'oro, sarà impegnata nella giornata di martedì contro l'Eintracht Francoforte; mentre l'Inter ospiterà mercoledì a San Siro il Porto, reduce da una fase a gironi che lo ha visto primeggiare sulle rivali del Gruppo B. Come seguire la Champions League in streaming e tv Gli ottavi di ...

