Come un Ragazzo Passa dall’Oratorio al Primo Gol in Nazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) dall’Oratorio alla Juventus, il sogno di Cantore Un’ascesa degna di una leggenda. Sofia Cantore è una storia di tenacia e determinazione. Una storia che inizia nei vicoli della parrocchia di San Vittore Martire di Missaglia, dove l’amore per lo sport prende vita. Prende parte al torneo misto di calcio a 7 nei campionati CSI della provincia di Lecco, giocando per otto anni. E poi, Come se fosse una stella cadente, il destino la porta al posto giusto al momento giusto. Si presenta allo stadio della Fiammamonza per un provino. L’esito? Positivo. Prima viene mandata nella squadra giovanile e poi Passa subito con le grandi. E fa la differenza. Gioca e contribuisce alla promozione del club dalla B alla C. Ed è allora che la neonata Juventus Women nel 2017 bussa alla porta dell’attaccante. Con i colori bianconeri assapora i primi trofei, ma ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023)alla Juventus, il sogno di Cantore Un’ascesa degna di una leggenda. Sofia Cantore è una storia di tenacia e determinazione. Una storia che inizia nei vicoli della parrocchia di San Vittore Martire di Missaglia, dove l’amore per lo sport prende vita. Prende parte al torneo misto di calcio a 7 nei campionati CSI della provincia di Lecco, giocando per otto anni. E poi,se fosse una stella cadente, il destino la porta al posto giusto al momento giusto. Si presenta allo stadio della Fiammamonza per un provino. L’esito? Positivo. Prima viene mandata nella squadra giovanile e poisubito con le grandi. E fa la differenza. Gioca e contribuisce alla promozione del club dalla B alla C. Ed è allora che la neonata Juventus Women nel 2017 bussa alla porta dell’attaccante. Con i colori bianconeri assapora i primi trofei, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Kroos a Einfach mal Luppen: 'Perché è giusto che la #UEFA introduca una #NationsLeague di cui nessuno ha bisogno?… - ornella39962884 : @Laura28977130 @sunstateofmind_ bè morta di fame sarai te, luca proviene da una famiglia perbene, è laureato come o… - nuclearfamily : 'come posso fare per trovare anch'io un ragazzo top bono?' - amo boh effettivamente i bottom che conosco si lamenta… - SemiraMabrouk : RT @Fabiola63445821: Hanno cercato anche di far passare oriana come un'influenza negativa negli Spartani, quando con la sua solarità, alleg… - foto_storia : @Alessiolu3 @Alessiolub2 @alessiolub8111 @brunocavoli1 @alessioluna97 @ultimora_pol Su come sei allineato lo sappia… -