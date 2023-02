Come si evolve il mondo ultras: il pericolo viene da Est (Di martedì 21 febbraio 2023) Uno dei primi legami, nel cuore dei turbolenti Anni Settanta, lo allacciarono gli ultras della Sampdoria e quelli del Verona. I gialloblù - poco più tardi - avrebbero stretto amicizia anche con i ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 febbraio 2023) Uno dei primi legami, nel cuore dei turbolenti Anni Settanta, lo allacciarono glidella Sampdoria e quelli del Verona. I gialloblù - poco più tardi - avrebbero stretto amicizia anche con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Come si evolve il mondo ultras. E il pericolo viene da Est... Un’inchiesta di Pierluigi Spagnolo - LoZioBov : RT @Gazzetta_it: Come si evolve il mondo ultras. E il pericolo viene da Est... Un’inchiesta di Pierluigi Spagnolo - Gazzetta_it : Come si evolve il mondo ultras. E il pericolo viene da Est... Un’inchiesta di Pierluigi Spagnolo - susannaarcari : Mi informo con tecnico x pannelli fotovoltaici: 'x il preventivo vediamo come evolve, perché se non c'è più la cess… - libero38 : proprio come te si evolve nel tempo -