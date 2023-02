Come sapere se sei vittima di benching o se stai “mettendo in panchina” qualcuno (Di martedì 21 febbraio 2023) In un episodio di How I Met Your Mother, si parla del fenomeno in cui, in una relazione tra due persone in cui una delle due è invaghita dell’altra, si tiene “all’amo” qualcuno. Più che tenere all’amo la situazione corrisponde a una dinamica ben precisa, che prende il nome di benching. Se avete più dimestichezza invece con la musica italiana vi basti pensare che dell’argomento si parla nella canzone Servi della gleba di Elio e le Storie Tese. Cosa significa benching? Il termine viene da “bench”, che in inglese significa panchina: in pratica il benching è l’atto in cui si tiene in panchina una persona, Come fosse la riserva di una squadra sportiva. Negli sport di squadra esistono infatti titolari e riserve, i primi scendono in campo, mentre le seconde restano in ... Leggi su robadadonne (Di martedì 21 febbraio 2023) In un episodio di How I Met Your Mother, si parla del fenomeno in cui, in una relazione tra due persone in cui una delle due è invaghita dell’altra, si tiene “all’amo”. Più che tenere all’amo la situazione corrisponde a una dinamica ben precisa, che prende il nome di. Se avete più dimestichezza invece con la musica italiana vi basti pensare che dell’argomento si parla nella canzone Servi della gleba di Elio e le Storie Tese. Cosa significa? Il termine viene da “bench”, che in inglese significa: in pratica ilè l’atto in cui si tiene inuna persona,fosse la riserva di una squadra sportiva. Negli sport di squadra esistono infatti titolari e riserve, i primi scendono in campo, mentre le seconde restano in ...

