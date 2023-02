"Come può arrivare ai confini". Incubo-Putin, lo scenario di Italo Bocchino (Di martedì 21 febbraio 2023) Giorgia Meloni incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev e ieri 20 febbraio il presidente del Consiglio italiano ha garantito totale sostegno alla causa ucraina. Italo Bocchino, ospite di Lilli Gruber nell'ultima puntata di Otto e mezzo su La7, smontando le teorie di Tomaso Montanari che è contrario a fornire armi all'Ucraina, osserva che "tutti noi vorremmo una tregua e la pace. Il problema è Come arrivarci. Qui c'è un aggredito e un aggressore e l'unico modo per ottenere la tregua è mettere l'aggredito nelle condizioni di fermare l'aggressore, cioè di far capire all'aggressore che è inutile andare avanti perché c'è gente che lo difende e quindi l'Italia, guidata da Giorgia Meloni, l'Europa, gli Stati Uniti e la Nato hanno il dovere di sostenere l'aggredito, quindi l'Ucraina". Soltanto così, prosegue ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Giorgia Meloni incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev e ieri 20 febbraio il presidente del Consiglio italiano ha garantito totale sostegno alla causa ucraina., ospite di Lilli Gruber nell'ultima puntata di Otto e mezzo su La7, smontando le teorie di Tomaso Montanari che è contrario a fornire armi all'Ucraina, osserva che "tutti noi vorremmo una tregua e la pace. Il problema èarrivarci. Qui c'è un aggredito e un aggressore e l'unico modo per ottenere la tregua è mettere l'aggredito nelle condizioni di fermare l'aggressore, cioè di far capire all'aggressore che è inutile andare avanti perché c'è gente che lo difende e quindi l'Italia, guidata da Giorgia Meloni, l'Europa, gli Stati Uniti e la Nato hanno il dovere di sostenere l'aggredito, quindi l'Ucraina". Soltanto così, prosegue ...

