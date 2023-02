Come il Lecce è diventato una delle migliori difese della Serie A (Di martedì 21 febbraio 2023) Quasi tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. L’Atalanta, la vecchia Atalanta, era tornata. Nelle ultime sette partite aveva segnato otto gol alla Salernitana, cinque allo Spezia, tre alla Juventus, due alla Sampdoria e alla Lazio. La sconfitta senza gol contro il Sassuolo sembrava un inciampo sfortunato e casuale di una squadra che stava tornando a spiccare il volo. Hojlund e Lookman si erano trasformati nella coppia d’attacco più letale della Serie A. Nell’ultima trasferta all’Olimpico l’attaccante danese si era fatto 70 metri di campo palla al piede prima di centrare Provedel con un tiro ravvicinato. Sembrava semplicemente impossibile da fermare in campo aperto, un quad che vola tra dune di sabbia. ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 21 febbraio 2023) Quasi tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. L’Atalanta, la vecchia Atalanta, era tornata. Nelle ultime sette partite aveva segnato otto gol alla Salernitana, cinque allo Spezia, tre alla Juventus, due alla Sampdoria e alla Lazio. La sconfitta senza gol contro il Sassuolo sembrava un inciampo sfortunato e casuale di una squadra che stava tornando a spiccare il volo. Hojlund e Lookman si erano trasformati nella coppia d’attacco più letaleA. Nell’ultima trasferta all’Olimpico l’attaccante danese si era fatto 70 metri di campo palla al piede prima di centrare Provedel con un tiro ravvicinato. Sembrava semplicemente impossibile da fermare in campo aperto, un quad che vola tra dune di sabbia. ...

