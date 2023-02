Come il freddo influenza la salute intima femminile (Di martedì 21 febbraio 2023) Il freddo comporta dei mutamenti nell’organismo: cambia l’andamento del ciclo mestruale, l’attività ormonale e la percezione del dolore nelle donne Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilcomporta dei mutamenti nell’organismo: cambia l’andamento del ciclo mestruale, l’attività ormonale e la percezione del dolore nelle donne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bdlzabir : RT @SignoraDelleOr1: Come vivere beatamente i giorni di freddo ?????? ?? ?? Calypso & Chiquita?? #cat #Caturday #CatsOfTwitter #CatsOnTwitte… - Indenpendence0 : RT @SignoraDelleOr1: Come vivere beatamente i giorni di freddo ?????? ?? ?? Calypso & Chiquita?? #cat #Caturday #CatsOfTwitter #CatsOnTwitte… - purtropposil : comunque ho quasi finito djats e ,,, come se dice,,, daisy e billy non mi fanno né caldo né freddo e non sopporto m… - neelvuoto : anche se mi spezzo non importa forse una sirena sei solo per un'altra sera ho perso un'altra anima per un'altra st… - valecreati : 16:45 sono seduta su un marciapiede, è freddo, il vento mi sta scompigliando i capelli , l’autobus sembra non passa… -