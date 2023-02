“Come i Talebani”. Renzi affossa i paladini della cancel culture: minacciosi (Di martedì 21 febbraio 2023) Oscurare tutto ciò che non è conforme alla massa. Riscrivere il passato, la storia e le opere artistiche che oggi possono creare imbarazzo. Assemblare un popolo di consumatori, ligi alle direttive imposte da social network e influencer. In una società che assomiglia sempre di più a quella raccontata da George Orwell ne La fattoria degli animali. La cancel culture torna a colpire in tutto il suo assurdo delirio. I libri di Roald Dahl, uno degli scrittori di romanzi per ragazzi più apprezzati al mondo, stanno per essere modificati. Il romanziere aveva uno stile irriverente e nelle sue opere spesso dileggiava i personaggi brutti o grassi. Apriti cielo. Il suo editore ha deciso di introdurre una lunga serie di folli modifiche: in alcuni casi sono stati tolti letteralmente alcuni termini, in altri modesti editor hanno rimaneggiato in maniera più estesa il ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Oscurare tutto ciò che non è conforme alla massa. Riscrivere il passato, la storia e le opere artistiche che oggi possono creare imbarazzo. Assemblare un popolo di consumatori, ligi alle direttive imposte da social network e influencer. In una società che assomiglia sempre di più a quella raccontata da George Orwell ne La fattoria degli animali. Latorna a colpire in tutto il suo assurdo delirio. I libri di Roald Dahl, uno degli scrittori di romanzi per ragazzi più apprezzati al mondo, stanno per essere modificati. Il romanziere aveva uno stile irriverente e nelle sue opere spesso dileggiava i personaggi brutti o grassi. Apriti cielo. Il suo editore ha deciso di introdurre una lunga serie di folli modifiche: in alcuni casi sono stati tolti letteralmente alcuni termini, in altri modesti editor hanno rimaneggiato in maniera più estesa il ...

