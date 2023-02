Come è morto Massimo Troisi: malattia e trapianto (Di martedì 21 febbraio 2023) Massimo Troisi, il ”comico dei sentimenti”, il ”Pulcinella senza maschera”, proprio ieri avrebbe compiuto 70 anni. Un nome che è rimasto impresso non solamente all’interno della cultura partenopea, di cui è stato Massimo esponente teatrale e cinematografico, ma che ha fatto il giro di tutto il mondo. Immagine da davide occhicone, Instagram Massimo Troisi, il Pulcinella senza maschera Il grande comico era nato a San Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953, ed è morto nel 1994 per un attacco cardiaco, nella città di Roma, dopo l’ennesimo episodio di febbre reumatica. Erano gli anni in cui si era dedicato anima e corpo al suo ultimo capolavoro, Il Postino. Durante quelle faticose riprese, le sue condizioni di salute peggiorarono giorno dopo giorno, al punto da costringerlo a farsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023), il ”comico dei sentimenti”, il ”Pulcinella senza maschera”, proprio ieri avrebbe compiuto 70 anni. Un nome che è rimasto impresso non solamente all’interno della cultura partenopea, di cui è statoesponente teatrale e cinematografico, ma che ha fatto il giro di tutto il mondo. Immagine da davide occhicone, Instagram, il Pulcinella senza maschera Il grande comico era nato a San Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953, ed ènel 1994 per un attacco cardiaco, nella città di Roma, dopo l’ennesimo episodio di febbre reumatica. Erano gli anni in cui si era dedicato anima e corpo al suo ultimo capolavoro, Il Postino. Durante quelle faticose riprese, le sue condizioni di salute peggiorarono giorno dopo giorno, al punto da costringerlo a farsi ...

