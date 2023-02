“Combatteremo per voi e vostra libertà. E’ doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano”, la Meloni in Ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) “Sono onorata e felice di esserci“. Così, trattenendo l’emozione appena scesa dal treno, la premier Giorgia Meloni, accolta al suo arrivo a Kiev, dal vice ministro degli Esteri, Yehven Perebynis e dall’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, con un mazzo di rose e tulipani Meloni a Kiev: “Sono onorata. Credo fosse doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano“ Subito dopo la presidente del Consiglio ha aggiunto, “Sono onorata. Credo fosse doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) “Sono onorata e felice di esserci“. Così, trattenendo l’emozione appena scesa dal treno, la premier Giorgia, accolta al suo arrivo a Kiev, dal vice ministro degli Esteri, Yehven Perebynis e dall’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, con un mazzo di rose e tulipania Kiev: “Sono onorata. Credo fossequi perladel“ Subito dopo la presidente del Consiglio ha aggiunto, “Sono onorata. Credo fossequi perladele forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Combatteremo per voi e la vostra libertà'. Lo ha detto la presente del consiglio Giorgia Meloni alle aut… - Spacettf : RT @byoblu: Dopo essere stato in Polonia, il presidente del Consiglio, @GiorgiaMeloni, si è recato in #Ucraina. Qui ha visitato le città di… - SanK69086335 : RT @kulturjam: #Meloni a #Kiev. La premier è stata poi in visita a #Bucha: 'Combatteremo per voi e la vostra libertà', ha detto. 'L'Italia… - Cuoredifango : RT @DianaLanciotti: #Meloni: 'Combatteremo per la vostra libertà”. Ma... non erano gi #Ucraini che combattevano per la nostra libertà? Qua… - xandreaxmox : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Combatteremo per voi e la vostra libertà'. Lo ha detto la presente del consiglio Giorgia Meloni alle autorità… -