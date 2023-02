Colapesce fa una battuta ironica su Mr. Rain (Di martedì 21 febbraio 2023) In un episodio del podcast Cachemire, Colapesce parla di Mr. Rain, con cui ha condiviso l'esperienza del Festival, e fa una battuta ironica L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 febbraio 2023) In un episodio del podcast Cachemire,parla di Mr., con cui ha condiviso l'esperienza del Festival, e fa unaL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SanremoRai : Liberarsi dal peso delle aspettative è l’unico traguardo da raggiungere. Perché la vita è una sola e non ci sono sc… - elle_dorada : Colapesce è quell'amico di cui ti accorgi di avere una cotta tremenda dopo anni di frequentazione - pastalsalmon : nella musica. solo che Amadeus quest'anno decide di fare un campo per chi partecipa e sentiamo tutti le musiche deg… - tommydalistan : Comunque su sto social siete troppo sensibili. Era una battuta sulla siccità in Sicilia e poi non vedo perché Colap… - infoitcultura : Colapesce Dimartino e Zavvo Nicolosi su La primavera della mia vita: 'La Sicilia è una scoperta continua' [VIDEO] -