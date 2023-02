CM.com – Lazio-Sampdoria, altre conferme: Ferrero sarà allo stadio | Serie A (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 13:00:00 Fermi tutti! La notizia circolata ieri di una probabile presenza allo stadio per Lazio-Sampdoria di Massimo Ferrero sembra trovare ulteriori conferme. Il Viperetta non ha mai fatto mistero di voler tornare a vedere i blucerchiati dal vivo, e per contro i tifosi genovesi non hanno mai mancato di esplicitare all’ex presidente la loro posizione al riguardo. L’ultima volta che Ferrero è comparso allo stadio, per Samp-Roma, è stato fatto fuggire dai tunnel sotterranei di Marassi. Il patron romano ha poi tentato di ripresentarsi in altre circostanze, venendo sempre dissuaso, anche per motivi di ordine pubblico. Questa volta però potrebbe andare diversamente. Secondo Tuttosport la ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 13:00:00 Fermi tutti! La notizia circolata ieri di una probabile presenzaperdi Massimosembra trovare ulteriori. Il Viperetta non ha mai fatto mistero di voler tornare a vedere i blucerchiati dal vivo, e per contro i tifosi genovesi non hanno mai mancato di esplicitare all’ex presidente la loro posizione al riguardo. L’ultima volta cheè comparso, per Samp-Roma, è stato fatto fuggire dai tunnel sotterranei di Marassi. Il patron romano ha poi tentato di ripresentarsi incircostanze, venendo sempre dissuaso, anche per motivi di ordine pubblico. Questa volta però potrebbe andare diversamente. Secondo Tuttosport la ...

