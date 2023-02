Cluj - Lazio, le assenze preoccupano Sarri: la probabile formazione (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA - Avanti in Europa, la Lazio non può sbagliare contro il Cluj in Romania dopo l'1 - 0 dell'andata. Maurizio Sarri preoccupato per le assenze, una su tutte: Pedro . L o spagnolo è stato operato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA - Avanti in Europa, lanon può sbagliare contro ilin Romania dopo l'1 - 0 dell'andata. Mauriziopreoccupato per le, una su tutte: Pedro . L o spagnolo è stato operato ...

