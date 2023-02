(Di martedì 21 febbraio 2023) I media spagnoli riferiscono che le due donne dell’ex calciatore si sono incontrate diverse volte. E non è mancata una richiesta bizzarra da parte della 23enne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IveIveeeee : Tini = Clara Chia - zabdimansopoto : @ConstanzaSHere1 La ultima con clara chia - pignaccc : Y SALE CLARA CHIA AL FINAL JAJAJAJAJSJSJSJ - Cosmopolitan_IT : Dopo le accuse di Shakira Piqué confessa: «Sono il burattino di Clara» -

Non si placano le polemiche e i retroscena intorno all'ex calciatore del e , 23 anni, sua nuova fidanzata. Dopo la pubblicazione del singolo BZRP Music Sessions #53 da parte di e Bizzarrap - in cui la ...Prima ha attaccato la sessantenne nella canzone - vendetta Music Session #53 (quella in cui asfalta Piquè e la sua nuova baby - fidanzataMarti ), poi ha esposto verso le finestre della ...

Clara Chia Marti e quel selfie con Shakira prima di soffiarle Piqué Vanity Fair Italia

Piqué e la nuova fidanzata Clara Chia Marti cacciati da un ristorante pro-Shakira: il video è virale ilmessaggero.it

Clara Chía: ecco cosa ha chiesto a Shakira il giorno in cui si sono incontrate Corriere dello Sport

I genitori di Piqué potrebbero allontanarsi dalla casa di Shakira Cosmopolitan

Piqué e la nuova fidanzata Clara Chia Marti cacciati da un ristorante pro-Shakira: il video è virale ilgazzettino.it

I media spagnoli riferiscono che le due donne dell’ex calciatore si sono incontrate diverse volte. E non è mancata una richiesta bizzarra da parte della 23enne ...Non si placano le polemiche e i retroscena intorno all'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué e Clara Chia Marti, 23 anni, sua nuova fidanzata. Dopo la pubblicazione ...