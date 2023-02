Civitavecchia, auto prende fuoco sull’A12: notte di paura in autostrada (Di martedì 21 febbraio 2023) Civitavecchia – notte di paura sull’A12, dove una vettura ha preso fuoco all’altezza dell’uscita Civitavecchia sud. Immediato sul posto l’intervento dei Vigili del fuoco, che al loro arrivo hanno trovato l’auto completamente avvolta dalle fiamme. Immediatamente sono iniziate le opere di spegnimento. Sul posto anche i militari dell’Arma e la Guardia di Finanza. Non si sono registrate vittime o feriti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023)di, dove una vettura ha presoall’altezza dell’uscitasud. Immediato sul posto l’intervento dei Vigili del, che al loro arrivo hanno trovato l’completamente avvolta dalle fiamme. Immediatamente sono iniziate le opere di spegnimento. Sul posto anche i militari dell’Arma e la Guardia di Finanza. Non si sono registrate vittime o feriti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lazio_TV : Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ma, al loro arrivo, le fiamme avevano già avvolto completamente la vettur… - Terzobinarioit : Auto in fiamme in Civitavecchia Sud • Terzo Binario News - idea_radio : Auto a fuoco: intervengono i Vigili del Fuoco #Civitavecchia Vettura completamente avvolta dalle fiamme ieri sera a… - Terzobinarioit : Auto in fiamme in via Isonzo a Civitavecchia -